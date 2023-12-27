Путин призвал создать стажировки для студентов на МСП, в том числе в IT и туризме

Президент также указал, что учебные курсы и модули по наставничеству необходимо включить в программы повышения квалификации работников "не только реального сектора экономики, но и учителей, врачей, управленцев"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Необходимо создать стажировки для студентов на малых и средних предприятиях (МСП), в том числе в IT, в креативных индустриях и в туризме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета.

"В рамках профессионалитета учащиеся колледжей могут попробовать себя в реальных проектах на площадках крупнейших предприятий. Такие же возможности для стажировок студентов должны быть также созданы в малых, средних компаниях, в том числе в IT, в креативных индустриях, в туризме", - указал глава государства.

Он отметил, что такой же вопрос на недавней встрече поставили победители чемпионата рабочих профессий. Путин подчеркнул, что "полностью согласен" с этим предложением.

"Считаю также необходимым возобновить подготовку мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, в том числе в инженерно-технических вузах, с привлечением настоящих практиков, практиков с производства", - добавил глава государства. По его словам, бизнес не отказывается от этого предложения, надо лишь "наладить коммуникации".

Путин также указал, что учебные курсы и модули по наставничеству необходимо включить в программы повышения квалификации работников "не только реального сектора экономики, но и учителей, врачей, управленцев". "Нужно обязательно помогать обмену опытом между организациями, компаниями, да и целыми регионами", - подчеркнул он.

Для этого президент предложил на базе образовательного центра "Машук" создать площадку по развитию движения наставников, и привлечь к его работе лекторов общества "Знание" и победителей платформы "Россия - страна возможностей".