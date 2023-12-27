В Тамбовской области ограничили использование пиротехники на новогодних праздниках

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Исключением станет использование бенгальских огней, хлопушек и фонтанов холодного огня

ТАСС, 27 декабря. В Тамбовской области ввели ограничение на использование пиротехники с 28 декабря по 31 января, соответствующее постановление подписал глава региона Максим Егоров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ограничения на использование пиротехнических изделий на территории Тамбовской области вводятся с 28 декабря по 31 января. Соответствующее постановление подписал глава региона Максим Егоров", - говорится в сообщении.

Согласно документу, исключения сделают только для бенгальских огней, хлопушек и фонтанов холодного огня. За нарушение предусмотрен штраф, для жителей - от 1 до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 5 до 20 тыс. рублей, юридических лиц - от 20 до 100 тыс. рублей.

Решение принято оперативным штабом для введения дополнительных мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

