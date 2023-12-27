Развожаев заявил о проблеме бюрократической нагрузки на учителей в России

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Михаил Развожаев в ходе заседания обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой дать соответствующие поручения по разработке нормативных актов для снижения такой нагрузки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Проблема излишней бюрократической нагрузки на учителей сохраняется в России. Председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания Госсовета обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать соответствующие поручения по разработке нормативных актов для снижения такой нагрузки.

"Не могу не сказать о проблеме, которую нам пока не удалось преодолеть - излишняя, где-то бюрократическая загруженность учителей - это прежде всего бумажная загрузка. Надо отметить, что эта проблема уже решается - приказом Министерства просвещения РФ определены исчерпывающий документов, которые необходимо заполнять учителям, но, к сожалению, есть большое количество документов, которые не регулируются законом об образовании и они все равно направляются в школы. Мы бы хотели попросить вашего поручения правительству совместно с комиссией Госссовета по образованию, министерством просвещения провести работу и найти нормативный способ ликвидации этой непрофильной переписки", - сказал Развожаев.

Он также добавил, что в стране успешно реализуется президентская программа капитального ремонта школ, за счет которой создаются новые современные образовательные пространства, проводится закупка необходимого оборудования, обновление материально-технической базы. Также, по его словам, в 2023 году состоялось большое количество всероссийских конкурсов профессионального мастерства, направленных на популяризацию важности и значимости профессии педагога в России.