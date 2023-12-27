Синод РПЦ освободил митрополита Леонида от временного управления епархией в Армении

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви освободил бывшего Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида от временного управления Ереванско-Армянской епархией РПЦ. Об этом говорится в журналах Синода, опубликованных на сайте Московского патриархата.

"Постановили: преосвященного митрополита Клинского Леонида освободить от временного управления Ереванско-Армянской епархией и почислить на покой, временное управление Ереванско-Армянской епархией поручить преосвященному архиепископу Подольскому и Люберецкому Аксию", - говорится в журналах.