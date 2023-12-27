Путин назвал важной государственной миссией помощь сиротам с самореализацией

Президент ознакомился с выставкой о наставничестве перед заседанием Госсовета

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Помощь детям-сиротам с выбором своего будущего жизненного пути является важной государственной миссией, убежден президент России Владимир Путин.

Перед заседанием Госсовета он ознакомился с выставкой о наставничестве. "Для ребят, особенно из детского дома, [это очень важно]. Помочь им выбрать будущую профессию, сориентировать их в жизни, - это принципиальная и важнейшая функция. Это очень важная государственная миссия", - отметил Путин в ходе осмотра.

Президент при этом поделился, что не чувствует себя наставником, когда исполняет желания детей с "Елки желаний", связанные с выбором будущей профессии. В частности, в 2023 году он помог одной из участниц благотворительной акции попробовать свои силы в качестве телеведущей. "[Наставничество] - это все-таки отдельная работа", - пояснил Путин.

"Елка желаний" - это эпизод хороший, яркий, добрый, он, безусловно, ложится в копилочку формирования человека, в позитив ложится, но этого недостаточно. Должна быть системная работа", - добавил он.