В РФ разработают поправки в Трудовой кодекс для введения выплат за наставничество

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство разработает поправки в Трудовой кодекс для введения выплат за наставничество. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Госсовета.

"Мы договорились вместе с коллегами вчера, что мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и соответствующим образом отрегулируют их дальше нормативными актами для того, чтобы это обрело силу закона, и это были четко выплаты за наставничество", - сказала она.