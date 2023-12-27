На выставке "Россия" дали старт обратному отсчету до празднования Нового года

В церемонии приняла участие генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова дала старт обратному отсчету до Нового года на ВДНХ во время церемонии зажжения огней на главной ели выставки, сообщили журналистам в пресс-службе дирекции.

"Эту 20-метровую красавицу привезли из Калужской области. Елку мы наряжали все вместе, всей страной - в этом приняли участие все 89 регионов России. Каждый регион сделал игрушку, которая его олицетворяет. Мы все едины, все очень любим свою Родину", - сказала Виртуозова.

Новогодняя ель украшена игрушками-символами, в том числе фестиваля "Динотерра", неваляшкой из Тамбовской области, соловьем из Курской области, куклой "Романушка" из Липецка и другими.

1 декабря на площадке ВДНХ зажглись огни на 89 елях, которые символизируют регионы страны.