Путин пообещал посмотреть шоу "Классная тема!", посвященное современным учителям

По словам президента, "надо популяризировать профессию учителя"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что будет следить за телешоу "Классная тема!", в котором учителя проводят открытые уроки.

Перед заседанием Госсовета, посвященного подведению итогов Года педагога и наставника, глава государства побывал на выставке, организованной в Большом Кремлевском дворце и посвященной наставничеству. На выставке учитель химии из липецкой школы Екатерина Сигарева рассказала о своем участии в телешоу "Классная тема!". По ее мнению, проект "раскрывает многогранность профессии учителя, он действительно нужен" и пользуется популярность у школьников. Она также поинтересовалась, следит ли президент за проектом и будет ли смотреть финал.

"Буду!" - заверил глава государства. "Я считаю, что это очень важно, надо популяризировать профессию учителя, а потом еще - это очень интересно", - заметил Путин.

Проект "Классная тема!" организован Министерством просвещения России по поручению президента. В 2023 году конкурс проходит во второй раз. Учителям предоставляется возможность продемонстрировать навыки работы с аудиторий, умение творчески организовать учебный процесс, понято объяснить материал, заинтересовать зрителей предметом. В нем могут принять участие учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона. Победитель получает приз - авторскую программу на федеральном телеканале.