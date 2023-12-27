Путин считает, что для привлечения мужчин в школы нужно повышать зарплаты учителей

Глава государства отметил, что пример наставника-мужчины в школе особенно важен

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для того, чтобы мужчины пошли работать в школы, нужно заниматься вопросом повышения заработных плат. Такое мнение он высказал, осматривая тематическую выставку перед заседанием Государственного совета.

"Нам такие крепкие мужчины, как вы, нужны. Вообще нужны такие, а в этой сфере чрезвычайно важны. Мы знаем, сколько у нас в процентном отношении мужчин работает", - сказал Путин, заслушав рассказ сотрудника Роспатриотцентра Алексея Кутырева о подготовке всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться". Министр просвещения Сергей Кравцов подсказал, что учителей-мужчин в школах всего лишь 15%. "Зарплату надо повышать, но мы еще поговорим об этом", - отметил Путин.

Глава государства отметил, что пример наставника-мужчины в школе особенно важен. "Такие парни, когда приходят, когда [наставничество идет] от человека к человеку, от сердца к сердцу, на личном примере, нет ничего важнее, и нет ничего более эффективного", - сказал он.

Кутырев рассказал о планах запустить 23 февраля 2024 года всероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться" и попросил поддержать эту инициативу, создав цифровую платформу, где каждый желающий мог бы подобрать себе наставника по роду своей деятельности. "Обязательно сделаем это. И министерство поддержит, и администрация", - пообещал Путин.