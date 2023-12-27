Развожаев предложил ввести в России День наставника

Губернатор Севастополя также выступил с инициативой учредить конкурс "Наставник года"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Учреждение всероссийского конкурса "Наставник года" и День наставника могут стать новыми мерами для повышения роли наставничества и наставника в России с 2024 года. С такой инициативой на заседании Государственного совета России выступил председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Для повышения роли наставничества и наставника как деятельности считаем необходимым вместе с коллегами из АНО "Россия - страна возможностей" провести ежегодный конкурс "Наставник года" и организовать обсуждение темы наставничества на других всероссийских форумах и тематических площадках, где это, конечно, будет уместно. Очевидно, что это будет уместно на всех наших экономических форумах, которые проводятся. Еще в качестве одной нематериальной, но очень важной инициативы предлагаем рассмотреть вопрос по учреждению памятной даты - День наставника", - обратился Развожаев к президенту РФ Владимиру Путину.

Он добавил, что предложения были сформулированы на семинаре-совещании с губернаторами регионов. Также среди предложений - внесение в трудовое законодательство материального стимулирования работников в связи с осуществлением наставничества, а также освобождение этих выплат от налога на доходы физлиц, а также привлечение специалистов из реального сектора экономики для проведения занятий по профессии в школах.

"Подготовку наставников можно было бы проводить на базе Российского общества "Знание". Предлагается сформировать базу лучших практик наставничества для внедрения их в систему образования, воспитания и молодежной политики. Очень важно привлечь к работе с молодежью, особенно проводимой "Движением первых", людей, имеющих значительные заслуги перед обществом. Прежде всего, это наши ребята, герои специальной военной операции", - пояснил председатель комиссии Госсовета России.

Как отметил на заседании Госсовета директор ОКБ "Факел" Геннадий Абраменков, необходимо также определить правовой статус наставника. "Либо в профстандарте это сделать, либо в трудовом законодательстве - для того, чтобы было больше возможностей у руководителей промышленных предприятий, опираясь на те нормы, которые уже определены на федеральном уровне, определять требования к должностным инструкциям, правам и полномочиям наставников на производстве, и тех наставников, которых мы отправляем в школы, в средние учебные заведения", - пояснил он.

Глава государства пообещал обдумать прозвучавшие предложения. "Все мы услышали, подумаем", - сказал Путин.