27 декабря, 15:54

В России в 2023 году впервые внедрили более 100 мер поддержки педагогов

Всего за год было реализовано 470 видов мер социальной поддержки, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Михаил Развожаев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские регионы в 2023 году внедрили свыше 100 новых мер поддержки и стимулирования педагогических работников. Всего за год было реализовано 470 видов мер социальной поддержки, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Михаил Развожаев.

"Регионами страны всегда проводилась и проводится большая работа по поддержке и стимулированию педагогических работников. В этом году всеми губернаторами проводился целый комплекс мероприятий, посвященных образованию, педагогам - 470 видов мер социальной поддержки, из них свыше 100 мер поощрения и стимулирования педагогов реализованы в Год педагога и наставника впервые", - сообщил Развожаев президенту РФ Владимиру Путину на заседании Госсовета.

Председатель комиссии добавил, что губернаторы ранее договорились продолжить тенденцию по увеличению поддержки педагогов в последующие годы.

Ранее Путин, выступая на заседании Госсовета, назвал улучшение условий труда педагогов в России важнейшим вопросом. 

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