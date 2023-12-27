К сентябрю в РФ завершат эксперимент по снижению бюрократической нагрузки на учителей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по снижению бюрократической нагрузки на учителей проводят в России, результаты по его итогам планируют представить к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Госсовета.

"В 6 регионах и 21 учреждении проводится эксперимент по снижению бюрократической нагрузки, о которой говорят коллеги. Мы должны к началу следующего учебного года, то есть к 1 сентября 2024 года, это все завершить и принять решения о необходимости внесения изменений и в другие нормативные акты, которые не регулируются законом "Об образовании [в РФ]", но регулируются другими нормами права", - сказала она.

По словам Голиковой, правительство надеется, что такая работа существенно избавит педагогов от дополнительной бюрократической нагрузки.

Вице-премьер пояснила, что ранее в России были приняты поправки в закон "Об образовании в РФ" и нормативные документы Минпросвещения, которые определили пять документов, являющиеся отчетными для педагогов. Однако другими нормативными актами все еще установлена внешняя отчетность для педагогов.