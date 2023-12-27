Глава Камчатки предложил создать платформу для наставников

По мнению Владимира Солодова, показатели платформы можно будет использовать как объективную оценку развития наставничества в России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Платформу для поиска наставников и обмена практиками необходимо создать в России. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на заседании Госсовета.

"Как на практике найти наставника или найти того, кому наставник нужен? Опыт, решения в этой сфере уже есть, в смежной сфере по волонтерству, где созданная платформа "Добро.РФ" позволила увеличить количество добровольцев в 10 раз. В этой связи у меня предложение на ее базе создать платформу для наставников", - сказал он.

По его мнению, платформа позволит обмениваться лучшими практиками, находить наставляемых или наставников. Кроме того, показатели этой платформы можно использовать как объективную оценку развития наставничества в стране.

"Мы видим очень активный интерес наших граждан к этой теме. Например, по запросам в поисковой системе "Яндекс" за месяц около 450 показов по теме наставничества", - пояснил он.