В Курганской области на основных федеральных трассах восстановили движение

Автомобилистам рекомендовали учитывать погодные условия и без необходимости не выезжать на личном транспорте

ТАСС, 27 декабря. Движение автобусов и грузовиков на основных федеральных трассах в Курганской области, приостановленное из-за снегопада, восстановлено. Ограничения остаются на трассе "Иртыш" в Мишкинском, Шумихинском, Щучанском округах и на некоторых дорогах регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Возобновлено движение пассажирского, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на автодорогах: "Иртыш" (на территории Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского округов), Екатеринбург - Шадринск - Курган, Подъезд к Ишиму (Макушинский и Петуховский округа), Курган - Куртамыш - Целинное (на участке Курган - Куртамыш), Курган - Звериноголовское (до границы Казахстана), Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана, Шадринск - Ялуторовск, Петухово - Частоозерье, Лебяжье - Мокроусово-Щигры - Граница Тюменской области, дороги межмуниципального значения на территории Кетовского округа. Остаются закрыты остальные дороги регионального и межмуниципального значения, а также участки федеральной дороги "Иртыш" (Мишкинский, Шумихинский, Щучанский округа)", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей учитывать погодные условия и без необходимости не выезжать на личном транспорте, особенно в ночное время и с детьми.