На трассе М4 в Ростовской области из-за затора открыли мобильные пункты обогрева

В районе транспортного затора организовали также дежурство экипажей ГИБДД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. На месте образовавшегося из-за ремонтных работ на участке трассы М4 в Ростовской области транспортного затора развернули три мобильных пункта обогрева и питания. Об этом сообщается на сайте правительства региона по итогам заседания комиссии по ЧС под председательством замгубернатора Сергея Бодрякова.

"Мобильные пункты обогрева и питания развернуты на месте затора на М4 "Дон" (направление на юг) на 995-м, 1 003-м и 1 006 км - в начале, в середине и в конце затора. В настоящее время на участке трассы ведутся ремонтные работы, в результате образовался транспортный затор. При необходимости будут открыты пункты временного размещения на территории Шахт, Новошахтинска, Красносулинского и Октябрьского (сельского) районов. Специалисты служб экстренного реагирования просят участников дорожного движения, по возможности, объезжать автомобильный затор через Новошахтинск", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на специалистов госкомпании "Автодор" сообщается, что на 12-м км М-4 с 995-м по 1 007 км в сторону Новороссийска работы на левой полосе будут завершены 28 декабря, далее работы будут продолжены на правой полосе. Также в круглосуточном режиме ремонтируется участок трассы на 8-м км в сторону Москвы с 968-й по 960 км.

"В настоящее время созданы мобильные аварийно-спасательные группы, куда входят областные спасатели и волонтеры. По мере комплектования группы выдвинутся к месту затора для обеспечения подвоза воды. Специалисты одеты в светоотражающие костюмы, чтобы их было хорошо видно на трассе", - приводятся в сообщении слова Бодрякова.

По данным властей, в районе транспортного затора дежурят экипажи ГИБДД, на месте находятся две бригады аварийных комиссаров, в полномочия которых входит также обеспечение автомобилистов водой, продуктами питания, а при необходимости горючим.