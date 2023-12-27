Иеромонах Филарет избран новым правящим архиереем Бакинской епархии

Синод РПЦ также назначил новым правящим архиереем Кубанской епархии епископа Армавирского и Лабинского Василия

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) избрал иеромонаха Филарета (Тихонова), клирика Коломенской епархии, новым правящим архиереем Бакинской епархии. Об этом говорится в журналах Синода, опубликованных на сайте Московского патриархата.

"Имели суждение о замещении вакантной кафедры Бакинской епархии (Азербайджанская Республика). Постановили: преосвященным Бакинским избрать иеромонаха Филарета (Тихонова), клирика Коломенской епархии", - говорится в журналах.

Кроме того, Синод РПЦ назначил новым правящим архиереем Кубанской епархии епископа Армавирского и Лабинского Василия.

"Имели суждение о замещении вакантной кафедры Екатеринодарской епархии (Кубанская митрополия) и избрании главы Кубанской митрополии. Постановили: преосвященным Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии, быть епископу Армавирскому и Лабинскому Василию", - сообщается в журналах Синода.