Путин считает, что все победы закладываются в школе

Это фундамент для общества и государства, отметил президент

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что фундамент для побед закладывается еще в школе. Такое мнение он высказал, подводя итоги заседания Государственного совета.

"Нас Пушкин многому учит, и это произведение ["Пиковая дама"] в том числе. Но в том числе учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того, чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе", - сказал Путин. "Именно в школе закладываются все наши победы", - пояснил он. "Это абсолютно очевидная вещь, это фундамент, на котором строится все наше общество, вся страна, все государство", - заявил президент.