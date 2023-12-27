Трехсторонняя комиссия проведет мониторинг оплаты труда учителей в РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что приняли решение "работодателей профсоюза правительства о выработке на 2024 год единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местных уровнях системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) будет проводить ежеквартальный мониторинг оплаты труда учителей, чтобы сократить дифференциацию в регионах. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В рамках Российской трехсторонней комиссии на прошлой неделе мы договорились, что ежеквартально нашими силами, силами российских трехсторонних комиссий мы осуществим мониторинг этой работы, посмотрим, где у нас существуют на сегодняшний день реальные проблемы и где нужно, как вы сказали, сократить ту дифференциацию, которая сложилась на протяжении определенного периода времени. Соответственно, вместе с Министерством финансов [РФ] мы будем работать в рамках этого направления, ну и, конечно, вместе с регионами", - сказала она на заседании Госсовета, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Голикова отметила, что сейчас система образования находится на трех уровнях управления - федеральном, региональном и муниципальном и, соответственно, по-разному нормативно регулируется.

"Поэтому нами в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений было принято консолидированное решение работодателей профсоюза правительства о выработке на 2024 год единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местных уровнях системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Вроде бы ничего особенного в этом документе нет, он традиционный, носит рекомендательный характер, но, проанализировав существующий опыт, мы изменили подходы и особенности установления систем оплаты труда для образования, некоторые особенности для здравоохранения, культуры и других бюджетных отраслей", - пояснила вице-премьер.