ТНТ переснимает финал фильма "Иван Васильевич меняет все"

Директор телеканала Тина Канделаки сообщила, что это делается с целью " сделать фильм интереснее, острее, провокативнее"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ТНТ переснимет ряд сцен фильма "Иван Васильевич меняет все", чтобы сделать его интереснее и острее. Об этом сообщила директор телеканала Тина Канделаки.

"В мой адрес поступает очень много вопросов о том, правда ли, что мы сейчас переснимаем финал фильма "Иван Васильевич меняет все". Да, это правда. Мы переснимаем ряд сцен в фильме <...> для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее", - рассказала она в своем Telegram-канале.

Фильм покажут на ТНТ 31 декабря. Идея картины принадлежит авторам фильма "Самоирония судьбы" Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко, они же выступили креативными продюсерами. Режиссерами стали Миша Семичев и Роман Ким.

Фильм расскажет про айтишника на фрилансе Александра Тимофеева, Шурика, роль которого исполнил Демис Карибидис. Шурик балуется разными опытами, в ходе очередного эксперимента он случайно отправляет управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) назад во времени. Сам Шурик также перемещается по разным эпохам.