Голикова призвала регионы сохранить принятые меры по поддержке учителей

Вице-премьер отметила, что профессия педагога и наставника всегда должна быть в почете

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Регионы России должны сохранить меры по поддержке учителей, принятые в Год педагога и наставника, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Вы сегодня об этом сказали, что нет ничего важнее сферы образования. Она дает кадры для любой другой отрасли. И от того, насколько качественно мы готовим ребят, зависит будущее нашей страны", - сказала она на заседании Госсовета, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Вице-премьер отметила, что поэтому профессия педагога и наставника всегда должна быть в почете. "И те 53 млрд рублей, которые регионы Российской Федерации направили на цели поддержки педагогического состава и наставнического состава, конечно, должны быть сохранены. Но я могу сказать, что ни от одного из регионов в обсуждении не прозвучало, что они собираются это исключать - и это очень хорошо", - подчеркнула Голикова.

Она добавила, что календарным годом Год педагога и наставника не закончится. "Невозможно повысить престиж педагога и наставника за один год. Это наша практическая работа, и мы должны в этом направлении двигаться, всегда помнить об этом", - отметила вице-премьер.