В Абхазии открыли два культурно-образовательных центра Россотрудничества

Их оборудовали в городах Сухум и Гал

СУХУМ, 27 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество открыло в городах Сухум и Гал культурно-образовательные центры для детей, молодежи и взрослых. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Россотрудничества в Республике Абхазия.

"В городах Абхазии в Сухуме и Гале, открылись культурно-образовательные центры. Они оснащены трансформируемой мебелью, плазменным телевизором, пианино, художественной и учебно-методической литературой. Дети, молодежь и взрослые смогут с пользой проводить время в центрах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего до конца этого года Россотрудничество планирует открыть 31 центр поддержки и изучения русского языка в 16 странах.