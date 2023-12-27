Голикова оценила работу фонда "Защитники Отечества"

Вице-премьер РФ отметила, что организация "работает хорошо"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" находится на постоянной связи с кабмином для решения всех вопросов. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У нас работает фонд "Защитники Отечества", работает хорошо. Мы на постоянной связи с ними, корректируем меры поддержки, которые осуществляются в рамках фонда, и настраиваем на эту работу все субъекты РФ по всем направлениям, которые сегодня есть. Стараемся наиболее чувствительные вопросы выяснять у самих ребят, чтобы реагировать на конкретные ситуации", - сказала Голикова в кулуарах после заседания Госсовета.

Она подчеркнула: "В любом случае, стараемся решать вопросы, которые ребятам нужны". "Это и технические средства реабилитации, наверное, самое чувствительная тема для тех, кто в этом нуждается", - добавила вице-премьер.

Также в числе актуальных вопросов она назвала помощь семьям бойцов. "Слава богу, пока еще в такой помощи не так много людей нуждаются, это главное. Работаем", - отметила Голикова.

По ее словам, "пока сделано все". "Мы реализуем то, что президент нам поручил", - подытожила вице-премьер.