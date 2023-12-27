Приостановлена работа клуба "Мутабор", где прошла скандальная вечеринка

В клубе заявили о переносе новогоднего мероприятия на 17 февраля

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Работа московского клуба "Мутабор", где состоялась "голая вечеринка" артистов, приостановлена, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник агентства не уточнил, на какой срок решено приостановить работу клуба, однако в "Мутаборе" заявили о переносе новогоднего мероприятия на 17 февраля.

"Работа клуба приостановлена", - сказали ТАСС в правоохранительных органах. "По независящим от клуба обстоятельствам новогоднее событие переносится на 17 февраля с сохранением программы, основного состава артистов и специального оформления сцен", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать вечеринке правовую оценку. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде материалов с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещенных в сети. Депутат также отметил, что регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента. В ведомстве эту информацию подтвердили.

Ивлеева записала видеообращение с извинениями. По ее словам, все вырученные средства от продажи билетов во второй день она отправит в благотворительные организации.

Гостями вечеринки 21 декабря в "Мутаборе" были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.