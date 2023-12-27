27 декабря, 16:47

В РПЦ приравняли произвольный аборт к убийству

Синод принял документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству, независимо от срока беременности и способа его совершения. Об этом говорится в документе, одобренном Священным синодом РПЦ.

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Синод принял документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия".

"Церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству, независимо от срока беременности и способа его совершения", - говорится в тексте, который привели в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. 

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