Кравцов заявил о поступлении обновленного учебника истории в российские школы

Все неточности исправлены, сообщил министр просвещения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Учебник истории с обновленными главами о репрессированных народах поступает в российские школы, все неточности исправлены. Об этом сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"К сожалению, определенные неточности были в различных учебниках, особенно в учебниках 1990-х годов. Сегодня неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны", - сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ноябре сообщил, что Кравцов привез и представил ему переизданный школьный учебник 10-х классов по истории, где доработана глава о репрессированных народах. Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, в учебнике "теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям".

Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов состоит из четырех книг: "История России" и "Всеобщая история" для 10-х классов, а также "История России" и "Всеобщая история" для 11-х классов. Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.