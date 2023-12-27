В Праге устроивший стрельбу в вузе оставил признание в убийстве младенца и его отца

Тела нашли в Клановицком лесу

ПРАГА, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция нашла письмо студента, устроившего 21 декабря стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, в котором он признался, что 15 декабря убил в Клановицком лесу 32-летнего мужчину и его 2-месячного ребенка. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

"Было найдено письмо [убийцы во время обыска в его доме], которое он оставил перед [тем, как устроил стрельбу на факультете]. В нем он признался, что совершил убийство в Клановицком лесу", - сказал Данек, слова которого привел новостной портал novinky.cz.

Дальнейшие подробности не сообщаются. Баллистическая экспертиза продемонстрировала ранее совпадение оружия, примененного в Клановицком лесу, с оружием, найденным в доме, где жил устроивший стрельбу в университете.

В Клановицком лесу днем 15 декабря были убиты из огнестрельного оружия вышедший на прогулку мужчина, который вез в коляске двухмесячную дочь.