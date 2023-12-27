Солодов предложил использовать конкурсы для учителей как базу для поощрения

По словам губернатора Камчатского края, привлекательность педагогического образования выросла за последние годы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Результаты профессиональных конкурсов для учителей можно использовать как базу для материального поощрения. Об этом на заседании Госсовета заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Участие в конкурсах мотивирует к повышению профессионализма и создает возможность объективного общественного признания лучших учителей, это особенно актуально для молодых учителей. Предлагается привязать присвоение квалификационных категорий для молодых учителей к результатам профессиональных конкурсов, возможно расширив число таких категорий, и можно использовать результаты также как базу для материального поощрения", - сказал он.

Солодов привел пример успешной реализации конкурса "Флагманы образования" на платформе "Россия - страна возможностей". По его словам, конкурс показал, что может быть инструментом для формирования кадрового резерва и развития управленческих команд в школах. Он подчеркнул, что образовательные программы для кадрового управленческого резерва в сфере образования крайне востребованы, именно поэтому необходимо продолжать их развитие.

Губернатор также отметил, что привлекательность педагогического образования выросла за последние годы. За 12 лет средний балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности вырос на 10 баллов и превышает средний балл приема. Он также подчеркнул, что растет и объем платного приема на такие специальности, он увеличился в 2,5 раза. "Мы можем сегодня констатировать, что удалось переломить ситуацию, когда педвуз выбирался абитуриентами по остаточному принципу, более 60% ребят выбирают педагогические профессии именно из-за интереса к этой деятельности", - сказал Солодов.