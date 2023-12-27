В Ингушетии начали развитие инклюзивного туризма в 2023 году

Региону было выделено более 5 млн рублей из федерального бюджета

МАГАС, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии направили более 5 млн рублей на развитие инклюзивного туризма в 2023 году. Туристические зоны оборудовали доступной средой, для путешественников с ограниченными возможностями здоровья приобрели специальное оборудование, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

"Ингушетии в 2023 году было выделено более 5 млн рублей из федерального бюджета. <…> Средства были направлены на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма. В течение года были проведены адаптационные работы и иные мероприятия по созданию безбарьерной среды", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что средства региону выделены по программе "Доступная среда" в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". "В турзонах оборудовали пандусы и подъемники, приобрели инвалидные коляски, двухместный электроскутер, массажные кресла и мобильные погруженные устройства", - прокомментировал в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Господдержка позволила организовать в 2023 году в республике экскурсии в сопровождении сурдопереводчика. В 2024 году власти Ингушетии рассмотрят возможность аттестации гидов из числа глухих и слабослышащих людей, чтобы они могли проводить групповые экскурсии для людей с ограничениями по слуху.