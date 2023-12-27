В Москве на 34 автомойках и пунктах шиномонтажа выявили некачественную незамерзайку

Управлением Роспотребнадзора по Москве не допущено до реализации более 1,6 тыс. л незамерзайки, содержащей метанол

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора по Москве выявили некачественную незамерзающую стеклоомывающую жидкость в ходе мониторинга объектов автомоек, пунктов шиномонтажа и магазинов автозапчастей в ноябре-декабре 2023 года. Всего не допущено до реализации более 1,6 тыс. л незамерзайки, содержащей метанол, сообщается на сайте ведомства.

"По результатам проведенных экспертиз установлено, что на 34 объектах (автомойка, шиномонтаж и магазины автозапчастей) осуществлялась реализация стеклоомывающей жидкости, не соответствующей единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), по содержанию в своем составе метанола. Управлением Роспотребнадзора по г. Москве не допущено до реализации 1 615 л опасной стеклоомывающей незамерзающей жидкости, содержащей метанол", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мониторинг был проведен с отбором проб стеклоомывающей жидкости на 83 объектах розничной торговли. Всего исследовано 529 л незамерзайки. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора.