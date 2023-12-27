В Псковской области продлили на 2024 год акцию "Подарок новорожденному"

В регионе ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец

ПСКОВ, 27 декабря. /ТАСС/. В Псковской области, где на протяжении последних лет фиксируется спад рождаемости, продлили на 2024 год действие регионального проекта "Подарок новорожденному". Соответствующее постановление, подписанное губернатором Михаилом Ведерниковым, опубликовали на портале нормативных правовых актов области.

"Правительство Псковской области постановляет внести в постановление администрации о проведении акции "Подарок новорожденному" изменения: слова "в 2019-2023" заменить словами "в 2019-2024 годах". В положении об условиях и порядке выдачи сертификатов в рамках реализации акции заменить словами "в 2019-2024 годах", - отмечается в документе.

По данным регионального комитета по социальной защите, в регионе отмечается спад рождаемости, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

Проект "Подарок новорожденному" реализуется по инициативе губернатора. Его цель - оказать поддержку семей, в которых рождается первенец. Им вручается сертификат на 5 тыс. рублей, медаль "Рожденному на Псковской земле". Сертификат можно реализовать в организациях-партнерах, приобретя необходимые товары для новорожденного.