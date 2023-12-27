Сальдо заявил, что запуск поездов в Крым через ДНР возможен, но есть угрозы безопасности

По словам главы Херсонской области, железнодорожная сеть цела

ГЕНИЧЕСК, 27 декабря. /ТАСС/. Запуск пассажирских поездов в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области технически возможен, железнодорожная сеть цела, но не используется из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Актуальность [пассажирского сообщения] остается высокой. Железнодорожная сеть вся цела, она поддерживается в рабочем состоянии. Готовится к запуску пассажирское сообщение в сторону Крыма через Запорожскую и Херсонскую области. Только соображения безопасности сейчас сдерживают эту ситуацию. Это будет сделано в любом случае, так как количество поездок гражданских лиц по материку возрастает", - цитирует Сальдо Херсонское агентство новостей. По словам главы региона, использование этого маршрута позволит уменьшить нагрузку на Крымский мост и сделать поездки удобнее для пассажиров.

Существующий железнодорожный маршрут между Ростовской областью и Крымом проходит через центральную часть Донецкой Народной Республики, а на участке между Волновахой в ДНР и городом Токмаком в Запорожской области - достаточно близко к линии боевого соприкосновения и в досягаемости украинских войск. При этом прямой железнодорожной ветки по побережью Азовского моря от Таганрога к Мариуполю, Бердянску и далее к Крымскому полуострову нет.

В ноябре 2023 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства от райцентра Акимовка под Мелитополем к Бердянску железной дороги, которая должна пройти вдоль азовского побережья. В декабре министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил о планах строительства железнодорожной линии от Мариуполя, который уже связан с железнодорожной сетью ДНР и достаточно удален от линии соприкосновения, к станции Трояны близ Бердянска. По его словам, в 2024 году в интересах предприятия "Железные дороги Новороссии" должны восстановить два вокзальных комплекса, восемь мостов, шесть тяговых подстанций.

В мае 2023 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которая объединяет железные дороги четырех новых регионов.