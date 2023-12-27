В Ингушетии приготовили 10 тыс. подарков для детей участников СВО и из многодетных семей

Подарки также получат дети с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники реабилитационных центров и интернатов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии к Новому году приобрели 10 тыс. подарков, которые получат дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников специальной военной операции (СВО), воспитанники реабилитационных центров и интернатов. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Считаные дни остаются до наступления Нового, 2024 года. Хороший повод порадовать юных жителей нашей республики. Приобрели для них 10 тыс. подарков. Их получат дети из многодетных семей, [дети] с ограниченными возможностями здоровья, дети тех, кто выполняет поставленные задачи в рамках специальной военной операции, воспитанники реабилитационных центров и интернатов и другие", - написал в своем Telegram-канале Калиматов.

Он отметил, что детям с особенностями здоровья, как и другим их сверстникам, "хочется игрушек, новогоднего настроения, праздничных ощущений", и нужно "сотворить для них маленькое чудо". "У нас есть еще другая категория детей - из малоимущих, многодетных семей, чьи родители не всегда могут дать им всего, что им хотелось бы. Поэтому мы оказываем помощь, даря подарки этим детям", - написал Калиматов.

Руководитель региона добавил, что дети участников СВО "тем более не должны чувствовать себя обделенными вниманием". "Забота о них - наша главная задача и поддержка их отцам, которые сегодня защищают нашу Родину", - заключил глава Ингушетии.