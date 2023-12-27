Митрополит Тихон возглавил Таврическую духовную семинарию

Протоиерея Димитрия Гоцкалюка освободили от должности исполняющего обязанности ректора

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) стал исполняющим обязанности ректора Таврической духовной семинарии по решению Священного синода Русской православной церкви, сообщается в Telegram-канале Крымской митрополии.

"В связи с прошением Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона освободить протоиерея Димитрия Гоцкалюка от должности исполняющего обязанности ректора Таврической духовной семинарии и назначить исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона", - приводится в сообщении решение синода.

История семинарии

Таврическая духовная семинария находится в Симферополе и является одним из старейших высших учебных заведений в Крыму, ее в 1873 году основал проповедник православия в Китае архиепископ Гурий (Карпов). По мере укрепления значения и роли семинарии появилась необходимость в сооружении семинарской церкви - она была заложена в 1900 году и торжественно освящена 11 сентября 1903 года в честь небесных покровителей духовной школы - трех вселенских святителей и учителей.

В результате революции и гражданской войны в России 30 ноября 1920 года Таврическая духовная семинария была закрыта и постепенно начала возрождаться лишь с 1992 года. В 2020 году она прошла процедуру государственного лицензирования России как духовная образовательная организация высшего образования. Сейчас в Таврической духовной семинарии действуют две кафедры: православного богословия и философии, а также гуманитарных и практических дисциплин.