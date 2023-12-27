Минздрав предложил снизить до 13 лет возраст осмотра подростков у гинеколога

Главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова отметила, что это изменение имеет принципиально важное значение для здоровья, в том числе репродуктивного

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минздрав России разработал проект приказа, согласно которому предлагается изменить возраст профилактических осмотров врачом-гинекологом с 14 до 13 лет. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.

"В настоящее время <...> порядком предусмотрено проведение осмотра акушером-гинекологом девочек в 14 лет. Вместе с тем в условиях современного подхода, направленного на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья у подростков, с учетом физиологического становления репродуктивной функции, необходимо пересмотреть проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних акушером-гинекологом (в отношении девочек), изменив возраст осмотра с 14 лет на 13 лет", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается также, что принятие документа не оказывает влияние на достижение показателей государственных программ РФ, целей, показателей и результатов национальных и федеральных проектов.

Как пояснила журналистам главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова, изменение возраста осмотра врачом-гинекологом девочек подросткового возраста имеет принципиально важное значение для их здоровья, в том числе репродуктивного.

"Этот год очень много значит, так как в подростковом возрасте происходит половое созревание. В случае, если в развитии что-то идет не так, врач может своевременно оказать помощь пациентке, сохранив ее здоровье. Так, например, если у девочки в 13 лет нет молочных желез, это уже приличная задержка полового развития, говорящая о том, что что-то идет не так. Кроме того, средний возраст первой менструации во всем мире - от 11,8 до 12,4 года, поэтому к 13 годам у большинства девочек уже есть менструации. Если их нет, то это уже проблема, в которой поможет разобраться только врач", - рассказала она.

Задержка менструации таком возрасте более чем на три месяца может свидетельствовать о синдроме поликистозных яичников, поэтому очень важно вовремя выявить проблему и начать лечение. "Если мы установим, в чем причина нерегулярной менструации, начнем лечить девочку с дисфункцией яичников с этого возраста, то мы сможем сохранить ее здоровье. Ей с большей вероятностью не нужно будет прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям. Болезненная менструация (дисменорея), когда уже не помогают никакие лекарства, может говорить об эндометриозе. Это заболевание - современная женская пандемия. За несколько лет эндометриоз может достичь серьезных размеров, поэтому даже один год имеет важное значение для сохранения здоровья девочки", - заключила Уварова.