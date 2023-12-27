В Ингушетии создали центр развития компетенций госслужащих

Для представителей кадровых и юридических служб органов местного самоуправления республики уже провели семинар по теме оптимизации задач и функций кадрового делопроизводства

ТАСС, 27 декабря. Центр развития компетенций муниципальных и государственных гражданских служащих создали в Республике Ингушетия. Об этом сообщает региональное правительство.

"В Ингушетии создан центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих. Центр создан для профессиональной ориентации государственных гражданских и муниципальных служащих, внедрения успешных инструментов кадрового развития в системе госуправления и повышения качества принимаемых решений", - сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона, 27 декабря прошел первый семинар центра. Для представителей кадровых и юридических служб органов местного самоуправления Ингушетии провели семинар по таким темам, как оптимизация задач и функций кадрового делопроизводства в органе местного самоуправления, применение современных кадровых технологий, предложения по их совершенствованию.

"В дальнейшем планируется проводить подобные семинары для формирования и развития ключевых компетенций в сфере инновационных технологий профессионального развития и личностного роста государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Ингушетия", - говорится в сообщении.