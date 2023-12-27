Из новогодних эфиров телеканала "Краснодар" исключат звезд скандальной вечеринки Ивлеевой

Гостями вечеринки были, в частности, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Руководство телекомпании МТРК "Краснодар" приняло решение исключить из новогоднего эфира телеканала "Краснодар" и плейлиста "Радио Краснодар" артистов, которые участвовали в вечеринке 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Об этом сообщил ТАСС гендиректор телекомпании Максим Жмутский.

"К программированию праздничных и выходных дней у нас особое отношение, потому что в эти дни аудитория у телеэкранов в разы увеличивается, растет и семейное телесмотрение. Нашему зрителю выходки, которые позволяют себе некоторые звезды шоу-бизнеса, поверьте, чужды. А мы своего зрителя уважаем, поэтому и решение принято однозначное и объяснимое - в новогоднем эфире телеканала "Краснодар" и плейлисте "Радио Краснодар" не место тем, кто не уважает нравственные человеческие ценности", - сказал Жмутский.

Гостями вечеринки 21 декабря в "Мутаборе" были артисты Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.