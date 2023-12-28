На западе Москвы стартовал капремонт пассажирского причала "Сетунь"

Работы планируют завершить во втором квартале 2024 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты приступили к капитальному ремонту пассажирского причала "Сетунь" в Москве, его не обновляли с 1960 года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание. Начали капремонт пассажирского причала "Сетунь" на Воробьевской набережной, он используется летом для прогулочных теплоходов", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1960 году ни разу капитально не ремонтировали. Специалисты обновят гранитное мощение причала, восстановят бетонные поверхности, отремонтируют гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов. Также будут заменены швартовые и отбойные устройства и установлено новое перильное ограждение. Приведут в порядок и подводную часть причала.

Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов. Капремонт причала "Сетунь" планируется завершить во втором квартале 2024 года.