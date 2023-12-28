В Париже концертом отметили 100-летие со дня смерти Гюстава Эйфеля

Под музыку французского диджея и продюсера Микаэля Канитро выступили участники хора Spectre, певица Яа Манн, танцор Аблай Диоп и пианист Ян Дюльше

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Концерт электронной музыки и световое шоу на Эйфелевой башне ознаменовали 100-летнюю годовщину с даты смерти создателя монумента - инженера Гюстава Эйфеля. Трансляция концерта велась на YouTube-канале французского диджея и продюсера Микаэля Канитро, автора музыкального сопровождения шоу.

Под музыку Канитро свои партии исполнили участники хора Spectre, певица Яа Манн, танцор Аблай Диоп и пианист Ян Дюльше.

Концерт проходил в телевизионном формате - на протяжении часа зрителям демонстрировали световое шоу под ритмичную электронную музыку на фоне Эйфелевой башни, подсвеченной желтыми огнями. Как убедился корреспондент ТАСС, визуальный ряд со спецэффектами и световым шоу записывали в течение нескольких ночей в конце ноября - туристы и следовавшие рано утром на работу парижане могли наблюдать разноцветную подсветку конструкций башни и лучи десятков прожекторов.

Организаторы концерта Monumental Tour project заранее анонсировали трансляцию в соцсетях и в эфире телеканала СStar. Исходя из комментариев к трансляции на YouTube, некоторые граждане ожидали также и живого представления, поэтому заранее собрались рядом с сооружением. Они посетили мероприятие, несмотря на объявленную ранее забастовку сотрудников монумента, начавшуюся в среду утром, из-за которой доступ на башню был закрыт.

Создатель Эйфелевой башни

Гюстав Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Дижоне, скончался 27 декабря 1923 года в Париже. Под его руководством был создан один из главных символов столицы Франции - Эйфелева башня. Ее возвели ко Всемирной выставке 1889 года.

На создание 300-метровой башни ушло больше двух лет, а ее конструкции насчитывали 18 тыс. металлических деталей. И хотя еще на этапе строительства монумент подвергся жестокой критике со стороны некоторых деятелей искусства того времени, в конечном счете он обрел большую популярность как во время выставки, когда его посетили более 2 млн человек, так и в дальнейшие годы.

Помимо знаменитой башни, Эйфель принимал участие в создании многочисленных мостов, вокзалов, виадуков и маяков. Среди его наиболее известных творений также значатся вращающийся купол обсерватории в Ницце и проектирование каркаса Статуи Свободы в Нью-Йорке.

Последние 30 лет своей жизни Эйфель посвятил научным исследованиям, часть которых проводил на парижской башне. В частности, там он ставил эксперименты по сопротивлению воздуха, установил станцию для метеорологических наблюдений и большую антенну для нового радио.