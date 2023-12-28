В удаленные села на Чукотке завезли более 40 тонн продуктов

Доставку выполнили вертолетами и вездеходной техникой

ТАСС, 28 декабря. Более 40 тонн продуктов, в том числе свежие овощи и фрукты, завезли в удаленные села Анадырского муниципального района на Чукотке. Доставка осуществлялась вертолетами и вездеходной техникой, сообщили ТАСС в Анадырской торговой компании.

"Разными компаниями, в том числе и нашей, завезено около 42 тонн продуктов, в том числе свежие овощи, фрукты, кисломолочная продукция к новогодним столам жителей восьми удаленных сел. Запасы продуктов были сформированы исходя из заявок торговых сетей в населенных пунктах", - рассказали в компании.

В Чукотском автономном округе нет железных дорог, поэтому все грузы и топливо доставляются в регион морем в период летней навигации или по воздуху. Из-за логистических проблем в 2021 году на Чукотке навигация проходила с большими сложностями. В результате в некоторых торговых точках округа наблюдались перебои с поставкой продуктов. В 2022 году эти трудности были решены. Во время повышенного покупательского спроса запасы продукции пополняются с помощью вертолетов и проходимой наземной техники.