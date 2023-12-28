Эксперт: обращения к психологам после Нового года чаще всего связаны с работой и семьей

Психолог Анетта Орлова отметила, что число обращений до праздника меньше, чем после

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россияне после Нового года чаще всего обращаются к психологам с вопросами о том, как вновь настроиться на работу, как выстроить гармоничные отношения в семье. Об этом ТАСС рассказала психолог Анетта Орлова.

"После того как люди хорошо погуляли на праздниках, они часто приходят с вопросом о том, как настроиться на то, что опять надо работать. Второе, как выстроить гармоничные отношения в семье, потому что после того как люди весь год очень много работают, а потом оказываются вместе на новогодних праздниках, часто возникают какие-то споры, конфликты", - пояснила она.

По словам Орловой, число обращений до праздника меньше, чем после. До Нового года людей традиционно волнует, как настроиться на праздник, правильно загадать желание, как сделать так, чтобы все поставленные цели и мечты осуществились. "Вообще большинство людей сегодня обращаются с темой личных отношений, с темой тревожных расстройств, потому что их сейчас много в силу высокой неопределенности. И, конечно, часто спрашивают как найти себя, как обрести себя в профессиональной сфере", - добавила она.

Отвечая на вопрос о том, насколько полезной практикой является составление чек-листов с задачами и целями на год и подведение итогов по ним, психолог отметила, что многое зависит от самого человека, насколько в целом ему комфортно работать в таком формате. "Если человеку нравится писать чек-листы и потом по ним двигаться, это очень неплохая практика, она помогает. Но все люди разные", - сказала Орлова.

Она пояснила, что некоторые люди в целом чувствуют себя тревожно, когда у них есть свободно время, им обязательно нужен определенный план на день. "Таким образом человек, ставя эти галочки, успокаивается и понимает, что он молодец. А для кого-то это не важно, он просто направляет свое внимание на то, что было классного в этом году, он в контакте со своими позитивными переживаниями, он видит, кому и за что он может быть благодарен", - добавила психолог.

При этом полезно концентрироваться на том, что в этом году было хорошего, что получилось реализовать. Из негативных ситуаций также нужно вынести плюсы, посмотреть, как получилось минимизировать последствия и переживания, как на такие ситуации реагировать в дальнейшем, советует специалист. "Самое главное в поставленной перед собой цели на будущий год - правильно ее выбрать, понять, что это реально она. Если ты эту цель регулярно переносишь, возможно, это не твоя цель, ты ее себе навязываешь. <...> Тогда нужно искать, какое внутреннее сопротивление мешает ее реализовать. Иногда нужно принять цель, а иногда проявить больше упорства", - заключила Орлова.