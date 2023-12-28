В шести районах Хабаровского края открыли ледовые переправы

Всего начали функционировать девять переправ

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Переправы по замерзшим рекам открыли в Хабаровском крае в шести районах и у Хабаровска, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"Подготовку переправ для транспорта по водоемам завершили в нескольких местах в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Охотском, Николаевском районах, у города Хабаровска, в Хабаровском районе и в районе имени Полины Осипенко", - сказали в МЧС. Всего открыто десять переправ.

В Аяно-Майском районе переправа заработала у поселения Джигда через реку Батомгу на пути к селу Нелькан. В Николаевском районе открыли переправу через Амур между Николаевском-на-Амуре и населенным пунктом Подгорное. В Верхнебуреинском районе функционирует ледовая переправа на Бурее между поселениями Чегдомын и Шахтинский.

В МЧС отметили, что переправы по льду в необорудованных местах опасны для жизни. На толщину льда влияют подводные течения, ключи и родники, бьющие со дна водоема, сбросы сточных вод, густая растительность по берегу, расположенные рядом строения. Такие опасные места легко не заметить в циклон или в сумерки, а также после снегопада, что увеличивает вероятность провала под лед.