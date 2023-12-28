Венесуэлу в 2023 году посетили более 33 тыс. туристов из России

Глава Минтуризма республики Али Падрон отметил, что они прибывали в страну чартерными рейсами

КАРАКАС, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше 33 тыс. туристов из России посетили Венесуэлу в 2023 году чартерными рейсами. Об этом сообщил министр туризма южноамериканской страны Али Падрон на своей странице в X (ранее Twitter).

Только во вторник на курортный остров Маргарита чартером авиакомпании Nordwind Airlines прибыли 453 российских туриста, "которые смогут насладиться самыми впечатляющими местами нашей страны в эти декабрьские праздничные дни", говорится видеоролике.

Падрон подчеркнул, что 2023 год завершается в Венесуэле "ростом числа иностранных туристов и улучшением качества обслуживания".