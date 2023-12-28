В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

По прогнозу синоптиков, местами в Ольском муниципальном округе ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с с низовой метелью

ТАСС, 28 декабря. Экстренное предупреждение из-за ветра с низовой метелью объявлено в Магаданской области на 29 декабря, сообщается на сайте пожарно-спасательного центра региона.

"29 декабря 2023 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском МО (муниципальном округе - прим. ТАСС), связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций пожарно-спасательного центра.

ФГБУ "Колымское УГМС" также сообщает, что местами в Ольском муниципальном округе ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с с низовой метелью.