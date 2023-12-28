На Чукотке многодетные семьи с 2024 года будут автоматически получать выплаты

Меры соцподдержки будут предоставляться в беззаявительной форме

ТАСС, 28 декабря. Процедура получения многодетными семьями полагающихся выплат на Чукотке с 2024 года будет упрощена - они смогут получать средства в беззаявительном порядке, сообщили ТАСС в департаменте социальной политики округа.

"В следующем году меры поддержки семей будут расширены. В законодательные акты региона будут внесены изменения, чтобы меры соцподдержки предоставлялись автоматически, в беззаявительной форме и по факту установления статуса "многодетная семья", - уточнили в профильном департаменте.

Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что на Чукотке действие выплаты в размере 500 тыс. рублей на каждого новорожденного в составе двойни или тройни продлено до 2028 года. За последние два года правом на ее получение воспользовались более 20 семей в округе. Также с 1 января в округе вводится новая выплата для опекающих недееспособных инвалидов с детства. Планируется, что эта категория граждан будет получать по 15 тыс. рублей ежемесячно до достижения их подопечных 23-летнего возраста.