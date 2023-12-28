В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 3 градусов

Атмосферное давление составит примерно 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица и температура до минус 3 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет 1-3 градуса мороза, в ночь на пятницу - до минус 6 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах минус 6 - минус 1 градуса. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.