В поселке Пограничный Приморского края модернизировали систему водоснабжения

Работы шли в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили реконструкцию системы водоснабжения поселка Пограничный Приморского края. Более 6 тыс. человек получили качественное водоснабжение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В ходе реконструкции был построен водозабор, состоящий из шести артезианских скважин. Для подачи воды на станцию обезжелезивания проложен магистральный водопровод протяженностью более 7 км. Большие работы выполнены и на самой станции - для нее построили новое здание, заменили оборудование", - сообщает пресс-служба.

Представители администрации поселка добавили, ранее объема подаваемой воды категорически не хватало для нужд всех жителей Пограничного. Также в воде было много ржавчины - ее качество оставляло желать лучшего.

Объект полностью закончен и сдан в эксплуатацию. Работы шли в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Около 200 млн рублей направлено из федерального бюджета. 3,7 млн рублей выделил бюджет Приморья.

Ранее сообщалось, что власти Приморского края и правительство РФ выделили 792,8 млн рублей на реализацию федерального проекта "Чистая вода" в Приморье в 2023 году. Благодаря программе "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" уже сдан водовод в Хороле, Хасанском округе, строятся объекты водоснабжения в Партизанском, Октябрьском округах, Дальнегорске и Фокино.