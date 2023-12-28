В Канаде на 31,2% выросло число случаев добровольной эвтаназии

В 2022 году с помощью медиков добровольно из жизни ушли более 13,2 тыс. канадцев, передает телеканал CBC со ссылкой на статистику Минздрава страны

ОТТАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Число случаев добровольной эвтаназии в Канаде в 2022 году выросло на 31,2% по сравнению с данными 2021 года. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на статистику Минздрава страны.

В прошлом году с помощью медиков добровольно из жизни ушли более 13,2 тыс. канадцев - по итогам 2022 года на эвтаназию пришлось 4,1% всех зарегистрированных в североамериканской стране смертей. Данные за 2023 год еще не публиковались.

Закон об эвтаназии, действующий с июня 2016 года, распространяется только на граждан Канады. Согласно закону, добровольно уйти из жизни при помощи врачей могут только психически здоровые люди старше 18 лет, которые страдают от неизлечимых болезней или получили такие увечья, от которых неминуемо наступит смерть. Законом отменено уголовное преследование врачей, проводящих эвтаназию.

С 2016 года законом воспользовались почти 45 тыс. человек.