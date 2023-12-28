Национальные общины России собрали более 20 тонн помощи для жителей Палестины

В сборе гуманитарной помощи участвовали представители национальных общин из более 30 регионов РФ

ВОЛГОГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Представители национальных общин России впервые в рамках гуманитарной акции "Народы вместе - сквозь года" собрали для Палестины более 20 тонн гуманитарного груза. Об этом ТАСС сообщил советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН), председатель волгоградской организации "Дом дружбы" Казбек Фарниев.

"Гуманитарную помощь для Палестины мы собрали. Груз объемом две фуры, почти на два самолета - более 20 тонн. Это продукты питания, средства личной гигиены, лекарства, крупы и другое", - сказал собеседник агентства, уточнив, что груз готовится к отправке.

В сборе гуманитарной помощи участвовали представители национальных общин из более 30 регионов России - от Дальнего Востока до Северного Кавказа. Акцию "Народы вместе - сквозь года" поддерживают Минобороны, МЧС, Россотрудничество, федеральный "Дом народов России".

Общероссийская акция "Народы вместе - сквозь года" проходит с весны 2022 года. ФАДН доверило координировать сбор помощи в рамках акции волгоградской общественной организации "Дом дружбы". Изначально благотворительный проект стартовал в Донбассе, однако позднее его география была расширена. В 2023 году общественники передали помощь не только в Донбасс, но также в Сирию, Афганистан, Армению. Во время посещения жителей активисты "Дома дружбы" по традиции готовят плов и кормят им всех желающих.