В Забайкалье в 2023 году отремонтировали 8 объектов на сумму более 400 млн рублей

Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

ТАСС, 28 декабря. Пять мостов и три искусственных сооружения отремонтировали в 2023 году в Забайкалье на общую сумму более 400 млн рублей благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщило краевое правительство.

"Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году в крае отремонтировано пять мостов регионального значения и три искусственных сооружения в Чите. Работы на всех восьми объектах завершены. Общая стоимость ремонтных работ составила чуть более 400 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Два моста через реку Рушмалей и Жипковщинская в Читинском районе и один через реку Борзю. Также за этот год дорожные специалисты привели в нормативное состояние два моста через реки Калгу и Ингоду. Три искусственных сооружения были возведены в Чите.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" продлен по распоряжению президента РФ Владимира Путина до 2030 года.