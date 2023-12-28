На Чукотке до конца 2026 года установят около 50 утепленных остановок

Работы проведут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

ТАСС, 28 декабря. Порядка 50 утепленных установок установят в ближайшие три года в Чукотском автономном округе - в том числе и в самых удаленных населенных пунктах, где температура воздуха опускается до минус 50 градусов. Работы проведут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил ТАСС руководитель управления капитального строительства Чукотского АО Александр Кислых.

"Установка утепленных остановок уже началась - первые объекты появились в Анадыре, Угольных Копях и Эгвекиноте. Всего в ближайшие три года будут установлены порядка 50 объектов, в том числе и в Билибинском районе, который славится своими экстремально низкими температурами", - рассказал Кислых.

Он уточнил, что работы проводятся в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Остановки утеплены специальным материалом, внутри них можно с комфортом ожидать общественный транспорт даже при низкой температуре воздуха на улице.